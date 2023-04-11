محاولات أوكرانية لعبور القوات نهر دنيبر.. ومحافظ خيرسون: محكوم عليها بالفشل

صرَّح القائم بأعمال محافظ مقاطعة خيرسون الروسية «فلاديمير سالدو»، بأنَّ القوات الأوكرانية تتخذ الاستعدادات لعبور نهر دنيبر بمقاطعة خيرسون، واصفا المحاولات بأنها محكوم عليها بالفشل.

نوفوستي: مناورات على الضفة اليمنى لنهر دنيبر

وتابع «سالدو»، في تصريحاته لوكالة أنباء «نوفوستي»، أنَّ وحدات العدو تحاول المناورة «على الضفة اليمنى لـ نهر دنيبر، وتغيير المواقع والتمويه بمواقع زائفة».

واستطرد قائلاً، «يتم نقل القوات والمعدات الحربية وتجميع الزوارق المائية»، «الدلائل على استعدادات محاولة عبور نهر دنيبر موجودة، فيما يحاول الطرف الآخر إخفاءها».

الروس يشككون في قدرات القوات الأوكرانية عبور نهر دنيبر

كما أعرب القائم بأعمال محافظ «خيرسون»، عن ثقته بأنَّ العدو بشكل عام، أي القوات الأوكرانية، لا يملك قوات كافية في الوقت الراهن، لتنفيذ عبور ناجح للنهر.

أرجع ذلك إلى نقص الوفرة في الذخائر والمون الحربية قائلاً، «يتعلق الأمر بتوفر المعدات والأسلحة والذخيرة ووسائل الدعم.. أما الأفراد فقد حشدوا ما يكفي منهم»، «الأعمال الاستفزازية على نهر دنيبر أو في ليمان ممكنة.. حتى الكبيرة منها، لكن محكوم عليها بالفشل».

كانت وكالة «رويترز» أشارت خلال الأسبوع الماضي، إلى إعداد وتجهيز أوكرانيا 8 ألوية اقتحام هجومي، ويسمى بالحرس الهجومي.