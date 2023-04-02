القوات الأوكرانية تصد أكثر من 70 هجوما روسيا في عدة مناطق

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، عبر صفحتها بـ«فيس بوك»، صد قواتها أكثر من 70 هجوما روسيا، في مناطق: «ليمان، باخموت، أفدييفكا، مارينكا» خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى إسقاط طائرة دون طيار من طراز «أورلان 10»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، دوَّت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في عدة مناطق أوكرانية، من بينها: «دنيبروبتروفسك، بولتافا، سومي، خاركيف»، والمناطق الخاضعة لسيطرة كييف في مقاطعات: «زابوريجيا، خيرسون، دونيتسك»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية.

خلية أوكرانية تخطط لتنفيذ هجمات بـ«نوفايا كاخوفكا»

من جانبه، أعلن القائم بأعمال حاكم خيرسون فلاديمير سالدو، عبر «تليجرام»، أن السلطات في المقاطعة كشفت خلية إرهابية أوكرانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات في أماكن مزدحمة بمدينة «نوفايا كاخوفكا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في بيان، خلال اجتماع حول إمدادات الأسلحة مع مجموعة القوات المشتركة، إن إنتاج الأسلحة لصالح جيش بلاده زاد بشكل كبير، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استنكر في وقت سابق، إخفاق منظمة «الأمم المتحدة» مع تولي روسيا، رئاسة «مجلس الأمن الدولي» لشهر أبريل الجاري، داعيا إلى إصلاح المؤسسات الدولية، فيما قال وزير الخارجية، ديمترو كوليبا،عبر «تويتر»، إن رئاسة «موسكو» للمجلس صفعة على وجه المجتمع الدولي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، طالبت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، روسيا بالإفراج الفوري عن المراسل إيفان جيرشكوفيتش، الذي اعتقل الأسبوع الماضي في مدينة يكاتيرينبورج، للاشتباه في قيامه بالتجسس، مضيفة في بيان، أن الاتهامات الموجهة إلى الصحفي إهانة قاسية لحرية الصحافة.