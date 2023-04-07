مقتل 50 من القوات الأوكرانية جراء قصف روسي لموقع الحرس البحري بخيرسون

لقي 50 من القوات الأوكرانية مصرعهم، جراء استهدف الطيران الحربي الروسي، صباح اليوم الجمعة، موقع الحرس البحري الأوكراني في منطقة فيليكنتسو بـ«خيرسون» جنوبا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال مدير حركة «السترات الصفراء» عن العاصمة الفرنسية «باريس»، تييري بول فاليت، إن الشعب لم يطالب بفرض عقوبات على روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

«واشنطن» تصف مبادرات الصين بالإيجابية

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان الوزير أنتوني بلينكن، عن تقديرها لموقف الصين إزاء أزمة أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووصف بلينكن، مبادرات «بكين»، بشأن أزمة أوكرانيا بـ الإيجابية، وشدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة وضع السيادة في مركز الاهتمام.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن السلطات الصينية تريد أن تبدو ملتزمة بالسلام أمام المجتمع الدولي، وتساعد روسيا في ذلك، وحث بلينكن، «بكين» على التركيز لإقناع «موسكو» باحترام سيادة أوكرانيا.

دبلوماسي: واشنطن تضيق الخناق على التطور العلمي

وكان سفير «بكين» لدى «موسكو»، «تشانج هان هوي»، شدد في وقت سابق، على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين بلاده وروسيا، مضيفا في حديث لصحيفة «إزفيستيا» الروسية، أن «واشنطن» وغيرها من الدول الغربية تضيق الخناق على التطور العلمي والتقني للبلدين.

ودعا باحثون عسكريون، إلى نشر سريع لمشروع شبكة الأقمار الصناعية الوطنية للتنافس مع شركة «ستارلينك» التابعة لشركة «سبيس إكس» التابعة للمليارديؤر الأمريكي إيلون ماسك،، بسبب مخاوف من أن تشكل الأقمار تهديدًا كبيرًا للأمن القومي لبكين بعد استخدامها الناجح في الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته صحيفة«واشنطن بوست» الأمريكية.

اقتصاديا، قال الرئيس البولندي، أندريه دودا،خلال تعيينه، وزيرا جديدا للزراعة روبرت تيليوس، إن من الضروري اتخاذ تدابير على جانبي الحدود مع أوكرانيا بهدف تعزيز الرقابة على تدفق الحبوب الأوكرانية على بلاده، حيث تنافس نظيرتها المحلية وتضر بالمزارعين البولنديين.