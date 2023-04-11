طقس العشر الأواخر من رمضان في المحافظات.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة

تشهد المحافظات، طقسًا متقلبًا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية في بعض الأوقات.

كما يشهد الطقس، نشوب رياح مثيرة للأتربة ومحملة بالرمال واضطراب بحركة الملاحة بالبحرين المتوسط والأبيض، إذ بدأت التقلبات الجوية من طقس اليوم الثلاثاء، بسقوط أمطار على السواحل الشمالية ونشوب رياح على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية بطقس العشر الأواخر من رمضان

وتستعرض «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة للقراء الظواهر الجوية المتوقعة بطقس العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، إذ تتأثر السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بأمطار متوسطة رعدية ببعض الأحيان بنسبة حدوث من 40 حتى 50%، فيما تتأثر مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وجبال البحر الأحمر بسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 حتى 40% .

نشاط للرياح المحملة بالأتربة

وتشهد كافة أنحاء الجمهورية من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية والدلتا، نشوب رياح مثيرة للأتربة ومحملة بلرمال، تؤثر على مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية على فترات متقطعة من النهار خلال طقس العشر الأواخر من رمضان، بالإضافة إلى اضطراب بالملاحة في البحرين الأبيض والأحمر، وسرعة رياح من 50 حتى 60 كم وارتفاع الأمواج بين مترين ونصف و3 أمتار.

وأعلنت عدة محافظات بالوجهين البحري والقبلي، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعدادات القصوى لسوء الأحوال الجوية، وتوقع التعرض للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مختلف الأنحاء، فضلًا عن تحذيرات مديريات الصحة بالمحافظات للمواطنين من سوء الأحوال الجوية، والتحذير من الخروج خاصة لأصحاب الأمراض التنفسية والجيوب الأنفية.