4 مدن أعلى حرارة في طقس اليوم.. الوادي الجديد تسجل 35 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض درجة حرارة اليوم بشكل ملحوظ، موضحة أن حالة الجو خلال فترتي النهار والليل مائلة للبرودة.

وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة، تسجل 4 مدن أعلى درجات الحرارة بطقس اليوم، بين 30 و35 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، و17 لـ19 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

وتشهد المدن الأكثر ارتفاعا بطقس اليوم الثلاثاء، سطوع الشمس نهارًا، وارتفاع درجات الحرارة خاصة في فترة الظهيرة، وارتفاع نسبة الرطوبة ونشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة أدت لإعلان الطوارىء ورفع حالة الاستعداد بالمدن الأكثر ارتفاعا بالحرارة.

المدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة

تستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا بدرجات الحرارة بطقس اليوم الثلاثاء، ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، وهي كالتالي:

- أسوان 31 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

- أبو سمبل 31 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 35 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى.

- قنا 30 درجة للعظمى، و17 درجة للصغرى.