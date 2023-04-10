طقس السويس اليوم.. غيوم ونشاط لحركة الرياح وتوقعات بسقوط أمطار رعدية

تشهد محافظة السويس طقس غائما، اليوم الاثنين، حيث تغطي السحب الكثيفة سماء المدينة منذ ساعات الصباح الباكر، فيما تنشط الرياح وتصل سرعتها إلى 30 كيلومترا في الساعة، وذلك بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم غير مستقر، مع توافر فرص سقوط الأمطار بنسبة 50% تقريباً، وتكون أحياناً رعدية على محافظات القناة، ومنها السويس ومحافظة البحر الأحمر.

طقس السويس اليوم

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، عدة قراءات خاصة بطقس السويس اليوم الأربعاء، سابع أيام شهر رمضان، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 31 مئوية، والصغرى 14، وسرعة الرياح تتراوح بين 28 إلى 32 كيلومترا في الساعة، ونسبة الرطوبة تسجل 50%، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

استمرار رفع درجة الاستعداد

وتستمر الأجهزة التنفيذية لأحياء السويس الخمسة في رفع درجة الاستعداد لمجابهة أي آثار للتقلبات الجوية، وفقاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمواصلة تطهير خطوط وبيارات الصرف الصحي، وبيارات تصريف مياه الأمطار، والتأكيد على ضرورة جاهزية مختلف الأحياء، والهيئات العاملة في محافظة السويس.