الأرصاد تُحذّر من طقس اليوم.. أمطار على سيناء والصعيد تصل للقاهرة

حذّرت هيئة الأرصاد، من تقلبات الطقس المرتبطة بفصل الربيع، حيث نشهد انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بعد انتهاء تأثير الموجة الحارة التي شهدتها مختلف الأنحاء خلال الـ 72 ساعة الماضية، حيث تتأثر البلاد اليوم بتغير مصادر الكتل الهوائية، ووجود نشاط للرياح الشمالية الغربية تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن الطقس سيكون غائم نسبيا معظم ساعات النهار، بسبب تأثير منخفض جوى في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب وتقليل فترات سطوع الشمس.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتابعت الأرصاد أن فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد، مازالت قائمة اليوم، ومن المتوقع أن تكون أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على وسط وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر ومدن القناة، وتصل إلى حد السيول في مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة، في حين تكون أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الإثنين 10-4-2023 على مدن الجمهورية، وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 26 - 15

العاصمة الإدارية 27 - 14

أكتوبر 27 - 14

بنها 26 - 15

دمنهور 25 - 13

وادي النطرون 27 - 14

كفر الشيخ 25 - 14

المنصورة 26 - 13

الزقازيق 27 - 13

شبين الكوم 27 - 14

طنطا 26 - 13

دمياط 21 - 14

بورسعيد 22 - 14

الإسماعيلية 27 - 14

السويس 26 - 13

العريش 24 - 13

رفح 23 - 13

رأس سدر 28 - 13

نخل 25 - 07

كاترين 23 - 04

الطور 28 - 17

طابا 28 - 14

شرم الشيخ 30 - 15

الإسكندرية 23 - 13

العلمين الجديدة 22 - 14

مطروح 21 - 14

السلوم 22 - 12

سيوة 25 - 12

رأس غارب 28 - 15

الغردقة 31 - 15

سفاجا 27 - 15

مرسى علم 30 - 16

شلاتين 31 - 17

حلايب 27 - 16

أبو رماد 30 - 16

رأس حدربة 27 - 17

الفيوم 27 - 12

بني سويف 28 - 12

المنيا 28 - 11

أسيوط 29 - 12

سوهاج 33 - 13

قنا 36 - 15

الأقصر 36 - 15

أسوان 37 - 16

الوادي الجديد 35 - 12

أبو سمبل 36 - 14.