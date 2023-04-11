طقس السويس اليوم.. انخفاض الحرارة ونشاط الرياح وسقوط أمطار خفيفة

تشهد محافظة السويس، اليوم الثلاثاء، طقسا غائما جزئياً، ونشاط لحركة الرياح، مع انخفاض درجة الحرارة ليلا، وسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30%، وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

طقس السويس اليوم الثلاثاء

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية، وتوقعات هيئة الأرصاد، قراءات طقس السويس، اليوم الثلاثاء، حيث سجلت نسبة الرطوبة 55%، وسرعة الرياح 20 كم/ساعة، ودرجة الحرارة العظمى 25 مئوية، والصغرى 13.

وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج به يتراوح بين مترين إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

استمرا رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

وتستمر محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد، لمواجهة وإزالة أي آثار لتقلبات الطقس، فيما وجه المحافظ اللواء عبد المجيد صقر رؤساء الأحياء ومسؤولي الجهات المختلفة بالجاهزية التامة للتدخل الفوري في أي لحظة تتطلب ذلك، والتأكيد على عمل محطات الصرف بكامل كفائتها، وكذلك المعدات المختلفة التي تُستخدم في رفع آثار التقلبات الجوية حال حدوثها.