رئيس «تنمية النوبارية الجديدة» يتفقد مصنع ورق في المنطقة الصناعية الأولى

أجرى المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، يرافقه مسؤولو الجهاز، زيارة إلى مصنع الشركة المصرية للصناعات الورقية بالمنطقة الصناعية الأولى التي أُنشئت على مساحة 25 ألف م2 باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه.

وخلال الزيارة، تفقد المهندس أحمد إسماعيل، مكونات المصنع لمتابعة خطوط الإنتاج، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل الإنتاج بداية من وصول المواد الخام حتى المنتج النهائي، حيث يعد المصنع من المصانع المتطورة التي تعيد تدوير المخلفات والاستفادة منها لصناعة المنتجات الورقية بعيدا عن التخلص منها بطرق تضر بالبيئة.

وأبدى المهندس أحمد إسماعيل، استعداد الجهاز لتذليل أي عقبات قد تواجه الصناعة بمدينة النوبارية الجديدة، مؤكدا ضرورة سعي الشركات والمصانع لتحقيق التوازن بين الجودة بالمنتجات والحفاظ على البيئة.

ووجّه المهندس أحمد إسماعيل، مسؤولي الإدارات المعنية في الجهاز بالتواصل مع أصحاب المصانع المغلقة أو المتوقفة عن الإنتاج وبحث أسباب توقفها ومساعدتها بكل السبل القانونية المتاحة لعودتها إلى العمل مرة أخرى، مؤكدا أنّ جهاز المدينة يقف دائما إلى جانب الصناعة، إذ إنّها إحدى مقومات التقدم بمصر.

وفي ذات السياق، أجرى المهندس أحمد إسماعيل، يرافقه مسؤولو الجهاز، ورئيس مجلس الأمناء، زيارة إلى المدرسة الثانوية الزراعية بالنوبارية، وتحدث مع الطلاب لتعريفهم بما فعله شهداء الوطن للدفاع عن مصر، وكيف حل الأمن والأمان بفضل تضحيات الشهداء.

واستكمل رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، الجولة بالمرور على المعامل والصوب والمزارع الخاصة بالمدرسة، مشيدا بالدور العظيم للمدرسين في تربية وتعليم جيل قادر على حمل راية هذا الوطن والارتقاء به.

وأكد رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أنّ سوق العمل يحتاج إلى الخريجين الفنيين بشدة، فهم أعمدة النهضة في مصر.