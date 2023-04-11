مسلسل عملة نادرة الحلقة 19.. نيللي كريم تتعلم «النشان» على يد شداد

شهدت حلقة أمس، من مسلسل عملة نادرة الحلقة 19 بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من النجوم منهم، جمال سليمان، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، وأحمد عيد، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، أحداثًا مشوقة كثيرة جلعت مشاهدي العمل يترقب لمتابعة الأحداث التي تدور حول نادرة «نيللي كريم» ومشكلتها مع مع والد زوجها الراحل عبدالجبار «جمال سليمان» بسبب الإرث.

شداد يعلم نادرة النيشان

وتضمنت أحداث الحلقة 19 من مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، أحداث مشوقة، إذ خسر عبدالجبار في انتخابات النجع، أمام أبو عصايا، وظهر في الحلقة ذاتها «شداد» الذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفي وهو يعلم «نادرة» التي تجسد دورها نيللي كريم، قواعد النيشان للدفاع عن نفسها في حالة عدم وجوده.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

ويأتي عرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الساعة 7.30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا، وكانت شهدت الحلقات السابقة من المسلسل صراعًا كبيرًا بين نادرة وعبدالجبار حماها بعد وفاة زوجها، لتحافظ على ميراثها ونجلها، الذي حرمها منه إلا بشرط موافقتها على زواجها من مسعود ابنه الأكبر.