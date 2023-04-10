مسلسل عملة نادرة الحلقة 19.. هل تدفع إسراء الأموال بعد ابتزازها؟

ينتظر فئة كبيرة من الجمهور مسلسل عملة نادرة الحلقة 19، بعد خسارة «عبد الجبار» الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان في الانتخابات، وزواج «نادرة» نيللي كريم من «شداد» الذي يجسد دوره الفنان محمد لطفي .

مسلسل عملة نادرة الحلقة 19

قررت صديقة «إسراء» التي تجسد دورها الفنانة مريم الخشت، التي خدعتها بعد وضع مخدر لها في أثناء تنفيذ الطقس الفرعوني حتى تحمل، وتصويرها مع رجل في وضع مخل، أن تبتزها من جديد، وطلبت منها الأموال من أجل سكوتها.

تطورات في أحداث مسلسل عملة نادرة

قررت إسراء أن تتواصل مع «نادرة» التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم، حيث إنّها حاولت أن تجد حلًا، وطلبت من «دميانة»، أن تتواصل مع نادرة، ولكن دميانة قالت لها أن الأمر سوف يأخذ وقتاً، حتي تستأذنها في الوصول إليها، خاصة أنّها تزوجت من «شداد»، الذي يجسد دوره الفنان محمد لطفي، وتعيش معه حالياً في الجبل.

وتدافع إسراء عن نادرة خاصة بعد زواجها في الحلقة السابقة من شداد، مشيرة إلى أن الأمر شخصي ويرجع لها هي فقط القرار.