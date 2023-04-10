مسلسل عملة نادرة الحلقة 19.. محمد لطفي يمنع 10 نجوع من انتخاب عبد الجبار

عرضت مساء اليوم الحلقة 19 من مسلسل عملة نادرة، الذي تخوض بطولته نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 19

وشهدت الحلقة 19 العديد من الأحداث المهمة حول شخصية «نادرة» التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها «عبد الجبار» الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان، وتبدأ الأحداث بمغادرة «عبد الجبار» سرادق الانتخابات، ويرى «شداد» محمد لطفي ونادرة داخل سيارة وتنظر له بابتسامة مليئة بالشماتة.

أحداث الحلقة 19 من عملة نادرة

وأعدت «نادرة» نيللي كريم طعاما لـ «شداد» ورجاله احتفالاً بخسارة عبد الجبار في الانتخابات، فقد منع «شداد» 10 نجوع من انتخاب عبد الجبار.

عبد الجبار بعد خسارته في الانتخابات

يجلس عبد الجبار وحيدا وحزينا بعد خسارته في الانتخابات، ويدخل عليه نجله علاء يطلب منه أن يصلي الفجر معه، ولكنه يخبره أنه سيصلي بمفرده، ولا يزال رجال «حسن أبو عصايا» يحتفلون بفوزه، ويطلب عزت من دميانة يدها للزواج وترفض وتؤكد له أنها ليست في حاجة لرجل يحميها أو ينفق عليها.