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موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc اليوم

كتب:

ضحى محمد
03:26 م | الإثنين 10 أبريل 2023
مشهد من مسلسل عملة نادرة

مشهد من مسلسل عملة نادرة

لكل جمهور الفنانة نيللي كريم بمسلسلها «عملة نادرة»، يبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل عملة نادرة علي قناة cbc، خاصة أنّه سيتم عرض الحلقة الـ19 الليلة على قناة cbc.

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

وسيكون موعد إعادة مسلسل عملة نادرة علي قناة cbc في تمام الساعة 1 مساء، بعد عرض الحلقة الأساسية الساعة 7 ونصف بعد أذان المغرب مباشرة، وينتظر الجمهور متابعة الصراع بين «نادرة» و«عبد الجبار» خاصة بعد زواجها من «شداد» عدوه في النجع.

أحداث مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم 

العمل يجمع بين عدد من النجوم تحت إشراف المخرج محمد العدل، وينتظر الجمهور معرفة الأحداث بين «عبد الجبار» و«نادرة»، خاصة أنّ عبد الجبار توعد بالانتقام من نادرة بعد معرفته أنها تزوجت من رجل أخر بعد نجله، وأيضاً توعدت نادرة بالانتقام من عبد الجبار بسبب الحصول على الثأر بعد وفاة والدها علي يديه، ومن بعدها زوجها، ثم شقيقها نبيل، الذي توفي بسبب قتل «مسعود» أحمد عيد له غدرا.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.