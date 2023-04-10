مسلسل عملة نادرة الحلقة 19.. نيللي كريم تساعد مريم الخشت بعد غدر صديقتها

جاء خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 19 تطور في الأحداث، حيث يشتبك رجال عبد الجبار «جمال سليمان» مع رجال أبو عصايا «كمال أبو رية»، خاصة بعد فوز أبو عصايا في انتخابات النجع.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 19

تحاول سكينة التخفيف عن عبد الجبار في مسلسل عملة نادرة الحلقة 19 ولكنه يشعر بقهر شديد ويطلب منها أن تتركه بمفرده لكي يرتاح، تشعر سكينة بقله الحيلة تجاه عبد الجبار، ومن ناحية أخرى يقوم «شداد» محمد لطفي بتعليم «نادرة» التي تقوم بدورها نيللي كريم، قواعد النيشان من أجل الدفاع عن نفسها حال عدم وجوده.

تتصل نفيسة بإسراء «مريم الخشت» لطلب المال وتطلب منها أسبوع مهلة، حيث تساومها على الأموال مقابل صورها التي قام بتصويرها لها غدرا، حيث وضعت لها مخدرا في الماء في أثناء قيامها بالطقوس الفرعونية حتي تحمل.

تطور أحداث مسلسل عملة نادرة

وتزور إسراء نادرة في الجبل لتحكي لها مشكلتها مع نفيسة، تطلب إسراء من نادرة التدخل في الامر مع نفيسة، تخبر نادرة شداد عن الامر وتطلب منه مساعدة إسراء، وتؤكد له أنها احبته لنخوته ورجولته ويطلب منها إعادة تكرار كلامها الجميل على مسامعه ويعدها بحل مشكله إسراء.

تخبر إسراء نفيسة ان الأموال جاهزة وتطلب منها ان تنتظرها في بيتها في تمام الحادية عشر، يزور شداد ورجالة منزل نفيسة، يدخل زوج نفيسة ويجدها حثه هامده ويصرخ لطلب المساعدة.