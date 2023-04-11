محافظ بورسعيد: بدء موسم حصاد محصول القمح بعد 4 أيام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بدء موسم حصاد محصول القمح خلال 15 أبريل الجاري، وذلك على مساحة 10 آلاف و138 فدانًا على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنه يجري تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة، لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح.

لجان مُكلفة باستلام القمح

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وهناك مندوبين من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لاستلام واستقبال الأقماح الموردة للمطاحن.

وشدد محافظ بورسعيد، على أن توريد القمح يعد أمن قومي، ويجب التنسيق بين كافة الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسهولة توريد وتداول الأقماح.

10 آلاف فدان قمح ببورسعيد

يذكر أنّ مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 10,138 فدانًا على مستوى محافظة بورسعيد، منها 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة، ومن المتوقع زيادة إنتاج محصول القمح عقب نهاية حصاد محصول الموسم الحالي.