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موعد عرض مسلسل حرب بطولة أحمد السقا والقنوات الناقلة

كتب:

أبانوب رجائي
11:45 م | الجمعة 07 أبريل 2023
بوستر مسلسل حرب

بوستر مسلسل حرب

موعد عرض مسلسل حرب بطولة أحمد السقا والقنوات الناقلة، تصدر التريند قبل 4 أيام من عرضه على قنوات العرض، ويرصد الوطن موعد عرض مسلسل حرب بطولة أحمد السقا والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل حرب

ويعرض مسلسل حرب بداية من 21 رمضان الجاري، وذلك عقب انتهاء مسلسل الكتيبة 101 المكون من 20 حلقة، فيبدأ عرض أول حلقاته الأربعاء المقبل في التاسعة مساء على قناة ON، وتعاد الحلقة مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة والربع من فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في الثالثة عصرا.

أبطال مسلسل حرب لـ أحمد السقا

ومسلسل حرب من بطولة كل من أحمد السقا، محمد فراج، سارة الشامي، أحمد سعيد عبد الغني وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

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القنوات الناقلة لمسلسل حرب بطولة أحمد السقا ومواعيد العرض

قصة مسلسل حرب بطولة أحمد السقا قبل عرضه بأيام على شبكة قنوات ON
بقلم أبانوب رجائي