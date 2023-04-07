موعد عرض مسلسل حرب بطولة أحمد السقا والقنوات الناقلة، تصدر التريند قبل 4 أيام من عرضه على قنوات العرض، ويرصد الوطن موعد عرض مسلسل حرب بطولة أحمد السقا والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل حرب

ويعرض مسلسل حرب بداية من 21 رمضان الجاري، وذلك عقب انتهاء مسلسل الكتيبة 101 المكون من 20 حلقة، فيبدأ عرض أول حلقاته الأربعاء المقبل في التاسعة مساء على قناة ON، وتعاد الحلقة مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة والربع من فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في الثالثة عصرا.

أبطال مسلسل حرب لـ أحمد السقا

ومسلسل حرب من بطولة كل من أحمد السقا، محمد فراج، سارة الشامي، أحمد سعيد عبد الغني وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.