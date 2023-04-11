انطلاق مسابقة «القندس المصري» بتعليم مطروح بمشاركة 50 دولة

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انطلاق فعاليات الاختبار الإلكتروني الخاص بمسابقة القندس المصري، بقاعات مركز التطوير التكنولوجي في مرسى مطروح.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن 160 طالبا من المدارس الثانوية بمطروح والمدرسة النووية، أدوا الامتحان الإلكتروني وسط أجواء مناسبة.

50 دولة تشارك بالمسابقة

وأضاف أن تلك المسابقة تعد مبادرة دولية تهدف إلى نشر المعلوماتية والفكر الحاسوبي بين طلاب المدارس من جميع الأعمار المسابقة تنظم في أكثر من 50 دولة، والتي صممت لجعل الطلاب متحمسين لدراسة علوم الحاسب الآلي، ويحصل خلال المسابقة كل مشارك على 45 دقيقة للإجابة على 12 سؤالاً تفاعليا يركز على التفكير المنطقي.

وأشار وكيل تعليم محافظة مطروح إلى أن الطلاب الأوائل في مسابقة القندس المصرية يحصلون على منحة تدريبية لمدة 45 ساعة خلال الإجازة الصيفية لتعلم لغة البرمجة وتحسين مهارات حل المشكلات.

وأوضح أن الخطوة التالية بعد ذلك هي انخراط الطلاب في التصفيات المؤهلة للأولمبياد المصري للمعلوماتية وهي أكبر مسابقة برمجة لطلاب المدارس، وتقام منذ عام 2003 تحت رعاية وإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ووزارة التربية والتعليم.