«تعليم مطروح»: دورات لتدريب وتأهيل معلمي العلوم للتدريس باللغة الأجنبية

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه جرى تنظيم 3 دورات تدريبية في قاعات كلية التربية للتعليم الأساسي جامعة مطروح، وذلك لتأهيل معلمي العلوم والرياضيات للتدريس باللغات الأجنبية، ولإعداد جيل من المعلمين للتدريس في المدارس الرسمية للغات واليابانية، بالإضافة إلى مواجهة العجز الشديد في هذه التخصصات، خاصة وأن تلك النوعية من التعليم تلقى إقبالاً متزايداً من أهالي المحافظة.

تاهيل وتدريب 60 معلما

وقال ماهر قاسم، مدير إدارة المدارس الرسمية لغات بتعليم مطروح، اليوم السبت، إن الدورات 3 شهدت إقبالا من المعلمين الخريجين بخلاف الطلبة غير الخريجين داخل الأقسام العلمية في كلية التربية والذين حرصوا على المشاركة مع المعلمين.

وأضاف مدير إدارة المدارس الرسمية لغات، في بيان، أنه جرى تأهيل 60 معلما ومعلمة حتى الآن.

دورات تدريبية للمعلمين

وفي سياق آخر، أوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه يجري حاليا تنظيم دورات متنوعة للمعلمين والموجهين ورؤساء أقسام ومديري مدارس في مختلف التخصصات، وذلك من خلال إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم لتنمية المهارات في التخصصات العلمية والإدارية، ما يساهم في رفع المستوى التعليمي للطلاب داخل المدارس على مستوى محافظه مطروح.