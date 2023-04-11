تحرير 24 محضرا متنوعا للمخابز خلال حملة تموينية في البحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، بقيادة المحاسب مجدي الخضر، حملة تموينية بناحية إيتاي البارود، تحت إشراف محمد عبدالعال وكيل المديرية.

حملة تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملة عن تحرير 24 محضرا متنوعا في مجال المخابز، حيث تم 8 مخابز أنتجت خبزا ناقص الوزن، حتى 19 جرام للرغيف الواحد، ومخبزين للتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، وجاري مراجعة وجود مبيعات وهمية لهما من عدمه.

كما ضبطت الحملات مخبزا بلديا أنتج خبزا غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، وتم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وصول الدعم لمستحقيه

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد، والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لمتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية لردع المخالفين والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.