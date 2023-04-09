تحرير محاضر وضبط لحوم وحلوى غير صالحة في حملات تموينية بسوهاج

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة على المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

حملة تموينية في المراغة

وأوضح شريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة، أنه تم القيام بحملات تموين وإشغالات خلال الأيام القليلة الماضية، بالتعاون مع حماية المستهلك، والصحة، وأسفرت الحملات عن تحرير 15 محضر تموين وإشغالات متنوع، وضبط 130 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و45 كيلو حلوى مجهولة المصدر وغير صالحة، وجار أعمال متابعة الحملات بصفة دورية بنطاق المركز.

حملة تموينية في طهطا

وأشار عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، إلى أنه تم القيام بحملة تموينية على الأسواق، ومحال بيع السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، ومدرية الصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية، استهدفت المرور على المحلات والهايبرات والشوادر بالمدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر تموينية، وضبط 30 كيلو حلوى منتهية الصلاحية، و10 كيلو حلوى ألوان صناعية غير مصرح بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.