تحرير 104 محاضر تموينية وغلق 9 منشآت في 5 أحياء بالإسكندرية

شنت 5 أحياء في الإسكندرية حملات مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، والتي أدت إلى غلق 9 منشآت وتحرير 104 محاضر متنوعة والتحفظ على 122 حالة إشغال متنوع.

وأسفرت حملات حي العجمي برئاسة السيد موسى لمراقبة الأسعار بالأسواق والمحال التجارية وإزالة الإشغالات، عن تحرير 25 محضرا متنوعا و60 حالة إشغال متنوع، والتي استهدفت شوارع «البيطاش الرئيسي، والأربعين، والبكوات والهانوفيل، وطريق إسكندرية - مطروح».

تحرير 9 محاضر في حي الجمرك

وأسفرت حملات حي الجمرك، برئاسة اللواء وليد البيلي، للتفتيش على الأسواق والمنشآت التجارية، استهدفت شوارع «السبع بنات، وعلي بك الكبير، وإسماعيل صبري، وزاوية الأعرج»، عن تحرير 9 محاضر متنوعة وسحب عينتين غذائيتين من قبل مسئول الصحة والتحفظ على 32 حالة إشغال متنوع.

تحرير 36 محضرا في حي غرب

ونفذ حي غرب، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات، شملت شوارع «الأمير لؤلؤ، وأم السلطان وأسعد»، وأسفرت الحملة عن غلق منشأة وتحرير 36 محضرا متنوعا وتحرير 7 إنذارات والتحفظ على 30 حالة إشغال متنوع.

تحرير 19 محضرا في ثان المنتزه

وشهد حي ثان المنتزه، برئاسة هدى أبو كليلة، حملة مكبرة لضبط الأسعار، وإلزام التجار بإعلان الأسعار، شملت منطقة المعمورة البلد، وأسفرت عن تحرير 19 محضرا متنوعا.

تحرير 15 محضرا في أول المنتزه

وواصل حي أول المنتزه، برئاسة اللواء محمد سحلول، حملات التفتيش على الأسواق العامة، ومراقبة جودة السلع والتأكد من الالتزام بالأسعار، استهدفت شارع مسجد الصداقة، وأسفرت عن تحرير 15 محضرا متنوعا.

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لجميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار، ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية، والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب الأسعار.