القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة والشوم في أكتوبر

نشبت مشاجرة عنيفة في منطقة 6 أكتوبر، بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات على حراسة قطعة أرض، إذ استخدموا الأسلحة النارية والشوم، وخلقوا حالة من الهلع واستعراض القوة أمام المواطنين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم، وتحرر المحضر اللازم وأحال اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل المشاجرة على خفرة قطعة أرض

ورد تفاصيل الواقعة للعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبرمن المقدم أحمد السوركي رئيس مباحث أول أكتوبر، بوجود مشاجرة بين طرفين خفراء 4 أشخاص بحوزتهم شومة غليظة، والطرف الثاني 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش لخلافات على خفرة قطعة أرض، واستعرضوا القوة.

أعمال بلطجة واستعرضوا القوة

وأشارت التحريات إلى أن الطرف الثاني تعدى على الطرف الأول واستعان كل من بذويه والعاملين طرفهما، وحدثت مشاجرة بينهم وقام الطرفان بأعمال بلطجة واستعرضوا القوة وأطلق الطرف الثان أعيرة نارية وخرطوش وأحدثوا تلفيات بالسيارات الخاصة بالطرف الأول.