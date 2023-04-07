التحفظ على كاميرات المراقبة لكشف غموض دهس سيارة لشاب في المقطم

قررت النيابة العامة، التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور على جثة شاب لقي مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة، وتمكن قائدها من الهرب، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية في الواقعة من عدمه، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، إخطارا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «يحيى. ع» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.