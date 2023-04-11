العثور على جثة شاب داخل منزله في ظروف غامضة بالبساتين

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله في البساتين، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة أخذ عينات من جثمان المتوفي وإرسالها للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لتحليل الكشف عن المخدرات والسموم وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله في ظروف غامضة بدائرة قسم الشرطة، ويشتبه في وفاته جنائيا، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى السيد محمود في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

معاينة الشقة

وتبين من خلال معاينة الشقة سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.