قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل مسنة لسرقتها في البساتين على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليها، كما طلبت النيابة العامة تقرير حول ما رصدته كاميرات المراقبة في محيط منزل المجني عليها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغًا بالعثور على سيدة مقتولة داخل شقتها في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة مسنه في العقد السادس من العمر وسط بركة من الدماء وبالفحص تبين وجود إصابة بالرأس بواسطه آلة حادة، وبمعاينة الجثة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين اختفاء بعض المشغولات الذهبية.

مشرحة زينهم

وجري نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء نجل المجني عليها لسماع أقواله حول الواقعة وملابساتها.

التحريات

وكشفت التحريات أنَّ عاطل مقيم بالعقار محل الواقعة وراء ارتكاب الجريمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجتهه بما أٍسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.