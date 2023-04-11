مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20.. طه يرفض التسامح والسلام مع رشاد

بدأت الحلقة 19 من مسلسل سوق الكانتو بطولة الفنان أمير كرارة بشكل قوي ومتسارع، وتزداد الأحداث إثارة وتشويق، إذ ذهب طه القماش لعمته نبوية «الفنانة سلوى عثمان» وزوجها، ليلومهما على خطبة فاطمة «مها نصار»، أرملة شقيقه، لرشاد «فتحي عبدالوهاب»، حتى بررت عمته بأنه أصبح كبير السوق، لكن «طه» يقاطعها بأن «رشاد»، كان لصًا قبل أن يصبح كبير السوق.

ويتدخل «شحاتة» محمود البزاوي، وينفعل على «طه» ويخبره أن أمر خطوبة «فاطمة» ليس من شأنه، ويرافقه «رشاد» الذي يطلب التسامح والسلام من «طه» ولكن الأخير يرفض، فهل تزداد العلاقة بينهم سوءً بعد ما حدث؟

مواعيد مسلسل سوق الكانتو

ويعرض سوق الكانتو حصريًا طوال شهر رمضان على قناة dmc في الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 1 ظهرا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساء والاعادة الساعة 10.30 صباحاً والساعة 3.15 عصراً، بجانب عرضه على منصة watch it الساعة 9.30 مساء.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسني، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، ثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبدالخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.