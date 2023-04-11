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مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا

كتب:

رجب آدم
11:28 ص | الثلاثاء 11 أبريل 2023
سقوط سيارة -أرشيفية

سقوط سيارة -أرشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة في قرية الجزيرية بمركز قنا. 

انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بقنا

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا يفيد بورود بلاغ بوجود حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة في الجرفية بقرية الجزيرية.

على الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وانتشال 3 جثث ومصاب من ترعة في قنا، وجرى نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى قنا الجامعي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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