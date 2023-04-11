مسلسل عملة نادرة الحلقة 20.. كيف يتصرف عبدالجبار بعد خسارته في الانتخابات؟

بعد أن انتهت الحلقة 19 من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، أمس، بدأ جمهور العمل يتساءل عن ردة فعل عبدالجبار الذي يجسد شخصيته الفنان جمال سليمان، التالية بعد خسارته في انتخابات النجع أمام أبو العصايا، حيث ظهر خلال الحلقة وهو يشعر بقهر شديد بسبب خسارته، ويترقبوا عرض الحلقة 20 اليوم لمتابعة الصراع.

شداد يمنع 10 نجوع من انتخاب عبدالجبار

وتضمنت أحداث الحلقة 19 من مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، مغادرة عبدالجبار الذي يجسّد دوره الفنان جمال سليمان، سرادق الانتخابات، ويرى شداد الذي يجسد دوره الفنان محمد لطفي، ونادرة التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم، داخل سيارة وتنظر له نادرة بابتسامة الشماتة، وذلك بعد أن منع شداد 10 نجوع من انتخاب عبدالجبار.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة

ويعرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الساعة 7.30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.