النطق بالحكم على المتهم بقتل سيدتين في كرداسة بعد إحالته للمفتي بعد قليل

تنطق محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، بالحكم على مقاول بتهمة قتل سيدتين في منطقة كرداسة، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

إحالة أوراق المتهم للمفتي

وكانت هيئة المحكمة، أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأربعاء 12 أبريل للنطق بالحكم على المتهم بعد إحالة أوراقه للمفتي.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبدالملك، وعنتر عبدالوهاب، وصلاح الدين دياب، وأمانة سر عبدالعزيز محمد، ورأفت عبدالتواب.

المتهم قتل المجني عليهما لخلافات على شراء المخدرات

وانتهت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 15362 لسنة 2022 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 3972 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، ووجّهت للمتهم «إبراهيم. ح، 43 عاما، مقاول»، تهمة قتل زوجتيه المجني عليهما «زاهية. ع»، و«آية. م»، بسبب خلافات بينهم على إعطائه أموالا لشراء المواد المخدرة.

مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليهما

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهم عقد العزم وبيت النية بعد حدوث خلاف بين المجني عليهما، وما إن ظفر بهما حتى أشهر في وجههما سلاحا ناريا محدثا إصابتهما التي جاءت في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهم أحرز وحاز سلاحا ناريا دون ترخيص من الجهات المختصة أو تصريح.