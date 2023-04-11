ضبط محطة تموين سيارات تصرفت في 52 ألف لتر سولار وبنزين بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، ومفتاح عبداللطيف مدير التجارة الداخلية، حملات تموينية على الأسواق ومحطات الوقود بناحية مركز كفر الدوار.

حملة تموينية في كفر الدوار

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط محطة تموين سيارات قامت بالتصرف في كمية تقدر بـ52 الف لتر سولار وبنزين، حيث تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز ومحطات الوقود لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية.

كما شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة صباح اليوم الثلاثاء، حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 7 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

حملة تموينية في شبراخيت

كما شهدت مدينة شبراخيت أيضا حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 5 محاضر تموينية لعدد من المخابز البلدية، لإنتاج خبز أقل من الحجم المقرر له وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وحررت المحاضر التموينية اللازمة.

وفي مدينة أبو حمص، أسفرت الحملة التموينية عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المخابز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.