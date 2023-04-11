موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم

ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة 20 والأخيرة من مسلسل الكتيبة 101، المُذاع على قناة ON الساعة التاسعة مساءً.

وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا منذ إذاعة الحلقات الأولى، إضافة إلى ردود الفعل الإيجابية لدى المتابعين مع تطور الأحداث، إذ يتناول العمل على مدار 20 حلقة فقط، بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

وحددت شبكة قنوات ON، موعد عرض الحلقة 20 مسلسل الكتيبة 101، ضمن خطتها البرامجية التي تتضمن مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية الحصرية، مع بداية موسم الدراما الرمضانية، التي تُعرض بالتزامن على قنوات أخرى.

موعد عرض الحلقة 20 مسلسل الكتيبة 101

وتعرض الحلقة 20 مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، بعد العرض الأول للحلقة على قناة ON في تمام التاسعة مساء، وتعاد الحلقة على نفس القناة، الساعة الثالثة من صباح الغد، أما الإعادة الثانية تكون في العاشرة صباحًا.

تفاصيل الحلقة 20 مسلسل الكتيبة 101

الجمهور سيكون على موعد اليوم، مع الحلقة 20 والأخيرة من مسلسل الكتيبة 101، الذي يعد ملحمة وطنية تضم مجموعة من الأحداث المشوقة، لمواجهة التنظيمات الإرهابية في سيناء خلال فترة صعبة.

المسلسل من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة وبطولة عدد من النجوم أبرزهم آسر ياسين وعمرو يوسف، ونهال عنبر، لبلبة، رشا مهدي، وغيرهم من النجوم.