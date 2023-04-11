خبير أوبئة: لا علاقة للمضادات الحيوية بعلاج كورونا

أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان وإحدى الشركات لتنفيذ عمليات الرقمنة والاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية من ضمن خطة مصر 2030 للصحة، لترشيد استخدام المضادات الحيوية.

مشكلة سوء استخدام المضادات الحيوية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يهتم بالبحث العلمي وهذه المنظومة أول منظومات الترصد من أجل التعامل مع الأمراض المختلفة، إذ يجرى رصد المشكلة، وإطلاق منصة رقمية للترصد والوقوف على حجم مشكلة سوء استخدام المضادات الحيوية في مصر».

ترشيد استخدم المضاد الحيوي

وتابع: «الترشيد يكون من خلال عدة طرق منها عدم صرف مضاد حيوي على الإطلاق إلا بموجب روشتة مختومة وتشخيص دقيق، ويجب التنبيه إلى أنه لا علاقة بين المضادات الحيوية وعلاج كورونا، هناك مشكلة أخرى وهي أن الناس لا تُكمل الكورس، حيث يحصلون على حقنة أو كبسولة أو كبسولتين ولا ينهون باقي الكورس، هذا الأمر خطير لأنه يتسبب في مقاومة المضادات الحيوية».