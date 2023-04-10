«الصحة»: المبادرة تستهدف الكشف المبكر لأورام الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم

تستعد وزارة الصحة لإطلاق مبادرة رئاسية للكشف عن 4 أورام هى «سرطان الرئة، والبروستاتا، وسرطان عنق الرحم، والقولون» فى إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصحى بحزمة مبادرات أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لخدمة المواطن والعمل على تغيير مفهوم الثقافة الصحية والتوعية بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة.

«الصحة»: المبادرة هدفها تقديم خدمة طبية متكاملة

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، لـ«الوطن»، إن الرئيس السيسى حريص على الاستثمار فى قطاع الصحة، وإن المبادرات الصحية هدفها الأساسى هو خدمة المواطن وتقديم الخدمة الطبية المتكاملة له. وأشار إلى أن المبادرات الصحية تدعم أهمية الكشف المبكر عن الأمراض، وكلما زاد معدل الكشف المبكر عن أى مرض زادت معدلات الشفاء بنسبة عالية والعلاج بشكل أسرع وتوفير أعباء مالية كبرى على المواطن والدولة.

«حساني»: التشغيل التجريبي للكشف عن الـ4 أورام يبدأ مطلع مايو المقبل بحد أقصى

ومن جانبه قال الدكتور محمد حسانى، مساعد الوزير لشئون المبادرات الصحية، إن التشغيل التجريبى للمبادرة سيكون فى منتصف شهر أبريل الجارى أو بداية شهر مايو بحد أقصى، ثم تنطلق على مستوى محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الوزارة ستدشن استبياناً رسمياً على كل منصات التواصل التابعة لها مكوناً من 70 سؤالاً سيتم الدخول عليه من قبَل المواطن والقيام بالإجابة عنه، ومن خلال الإجابات يجرى معرفة مدى انتشار المرض فى جسده، وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة له بالتوجه فوراً إلى وحدات صحية تابعة للوزارة مزودة بالأجهزة الخاصة بالمبادرة وإجراء الفحص والكشف وتقديم العلاج.

وأوضح مساعد وزير الصحة أن المبادرة تشمل القيام بالفحص الدورى للأشخاص المدخنين فوق سن 45 - 50 عاماً، والأشخاص الموجودين بالمناطق ذات معدلات التلوث المرتفعة ومعرضين للإصابة بأورام الرئة.

وثمَّن «حسانى» الدور الكبير الذى تلعبه الفرَق الطبية فى المبادرات الصحية، موضحاً أنه قبل انطلاق أى مبادرة صحية يتم تدريب الفرق الطبية شهوراً عديدة للوصول إلى المستهدف من المواطنين وكيفية التعامل مع كافة الحالات المرضية وتوجيهها بشكل مباشر وصحيح.

وضرب مثلاً بالفرَق الطبية داخل مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج التى تم إطلاقها رسمياً، وقال إن الفرَق الطبية العاملة فى المبادرة تم تدريبها على أعلى مستوى، وعند إضافة التحليل النفسى تم تدريبهم على التعامل مع الزوجين وتقديم المشورة لهما، فالمبادرة الرئاسية لا تكتفى بإجراء الفحوصات الطبية فقط بل تقدم مشورة بالحياة الزوجية والأمراض التى يمكن أن تنتقل بين الزوجين خلال العلاقة الحميمية، وتعمل على رفع الوعى بالمشاركة فى الحياة الزوجية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم «الصحة»، إن الهدف من المبادرات الصحية هو رفع التوعية للمواطنين بشأن خطورة الأمراض على كافة وظائف أجهزة الجسم، والعمل على الكشف عن المرض بشكل مبكر قبل حدوث مضاعفات تصبح عبئاً على المواطن المصاب.

وتابع: «مبادرة صحة الرئة تستهدف المحافظة على صحة الإنسان من خلال منع مسببات الإصابة بالسدة الرئوية وعبر إجراء كشف مبكر للمحتمل إصابتهم بإصابات الرئة، والانسداد الرئوى أحد الأمراض المؤلمة جداً كونه قد يؤدى إلى فشل تنفسى، وقد يصل للوفاة».

وأوضح المتحدث أنه مع اكتشاف الحالة مبكراً وقبل أن يتطور المرض إلى مرحلة السدة الرئوية والفشل التنفسى يكون من الممكن علاج الحالة، وهذا أحد أهم أهداف المبادرات الرئاسية التى تهدف جميعها إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن من خلال العيش بصحة جيدة.

واستعرض المتحدث مسار عمل المبادرة، وقال: «فيما يتعلق بسرطان البروستاتا، تحتل مصر المرتبة الرابعة كأكثر السرطانات شيوعاً بين الرجال فى مصر، ولهذا تم وضعه ضمن الأورام التى سنكشف عنها داخل المبادرة للمساعدة فى عملية الكشف المبكر ومن ثم زيادة معدلات الشفاء، فعلى سبيل المثال حال اكتشاف تضخم فى البروستاتا وارتفاع فى نسبة التحاليل من الممكن إيقاف تحور المرض إلى ورم ووقف انتشاره خارج البروستاتا».

وعن الكشف عن سرطان عنق الرحم، أشار «عبدالغفار» إلى أن سرطان عنق الرحم يحتل المركز الـ13 فى نسب السرطانات فى مصر وفقاً للأبحاث الحديثة، موضحاً أنه كان يجب التدخل السريع وضمه ضمن المبادرة للكشف المبكر وزيادة معدلات الشفاء منه من خلال مساعدة السيدات والمشاركة فى المبادرة. وعن الإصابة بمرض سرطان عنق الرحم قال إن لها عدة أسباب، منها عدم النظافة الشخصية، وهناك اتجاه حديث إلى أنه بسبب التدخين، وهناك ربط بين السيدات المدخنات والإصابة به، وقد يحدث نتيجة التلامس الجلدى.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على التأمين الصحى الشامل، إن الرئيس السيسى هو رائد وقائد الإصلاح الصحى فى مصر، إذ يولى اهتماماً كبيراً ببناء صحة الإنسان من خلال الاهتمام بالمنشآت الصحية وتدشين حزمة من المبادرات الصحية، التى عالجت الملفات الصحية المتراكمة والمسكوت عنها، مثل إنهاء قوائم الانتظار، والعلاج من الأمراض المزمنة، والقضاء على فيروس سى، إلى جانب العمل على رفع توعية المواطنين والاكتشاف المبكر للأمراض، الأمر الذى يرفع من معدلات ونسب التعافى.

وأشار «السبكى» إلى أن آخر المبادرات التى انطلقت هى مبادرة فحص المقبلين على الزواج، وتُعد من أهم المبادرات الصحية فى مصر، للمساعدة فى بناء جيل خالٍ من الأمراض الوراثية، مع توعية الطرفين المقبلين على الزواج، خاصة أن المبادرة لا يتوقف دورها على الكشف والفحص، بل تقدم المشورة الطبية وغيرها للحياة الزوجية.

وعن مبادرة الرئيس الخاصة بالكشف عن الأمراض السرطانية، أشار «السبكى» إلى أنها ستساعد كثيراً فى تخفيف العبء الاقتصادى عن المواطنين المصابين بالأورام السرطانية، ومنها سرطان الرئة والقولون والبروستاتا، لافتاً إلى أن مبادرات الرئيس الصحية لا يتحمل فيها المواطن أى أعباء مالية، وكلما اكتُشف المرض بشكل مبكر ساعد ذلك على الشفاء، خاصة أن الأورام السرطانية استفزت القطاع الصحى كثيراً.

البداية بـ6 محافظات.. ونستهدف الكشف على 8 ملايين من مصابي سرطان «الرئة والبروستاتا»

ومن جانبه قال مصدر مسئول بالمكتب الفنى لوزارة الصحة إن المبادرة المقرر انطلاقها قريباً ستبدأ ببعض المحافظات كمرحلة أولى، وعددها 9 حتى الآن، ومنها «البحيرة وبورسعيد والبحر الأحمر والقليوبية وجنوب سيناء والإسكندرية»

وتابع المصدر لـ«الوطن»: المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن وعدم تحمله أى تكاليف مالية خلال رحلة الكشف والفحص والعلاج، لافتاً إلى أنه كلما تم الكشف مبكراً عن الورم، أياً كان نوعه، كان العلاج أكثر فاعلية، وعن المستهدف من الفحص قال: مستهدف الكشف على 4 ملايين مواطن من مصابى سرطان الرئة ومثلهم من مصابى البروستاتا.