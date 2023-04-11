3 أخطاء شائعة عند استخدام المضادات الحيوية.. «الصحة» تُحذر المواطنين

كشفت وزارة الصحة والسكان 3 أخطاء شائعة يجب تجنبها عند استخدام المضادات الحيوية، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، أنه لابد من التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض وقبل المدة التي حددها الطبيب.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، لا يجب استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب، مشددة على عدم استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

أخطاء شائعة عند استخدام المضادات الحيوية

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والعمل على توعية المواطنين بالعادات الخاطئة التي يجب التوقف عنها.

وحذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من تناول العلاجات من خلال الوصفات الطبيبة التي يتم وصفها بين المواطنين وبعضهم البعض، وقالت الوزارة الوصفات لابد وأن يتم الحصول عليها من خلال الطبيب المشرف على الحالة أو من خلال الصيدلي فقط.

الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة في حال الرغبة في الاستفسار أو تلقي أي طلبات من خلال الخط الساخن للوزارة 105 وسيتم الرد من خلال متخصصين بشكل عاجل.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة غدا، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الجراحة - القلب - الجلدية».