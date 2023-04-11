«التعليم»: آخر فرصة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية أولى وثانية ثانوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الثلاثاء الفرصة الأخيرة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب أولى وثانية ثانوي لمراجعة البيانات استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، المقرر أن يكون في شهر مايو المقبل.

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب أولى وتانية ثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب أولى وتانية ثانوي على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات» وذلك من خلال إدخال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بكل طالب، لافتا إلى أنّه في حالة عدم وجود بريد الإلكتروني، يمكن الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي من على الموقع الوزارة.

مراجعة وتدقيق البيانات بالاستمارة الإلكترونية

وشددت وزارة التعليم، بمتابعة تسجيل الاستمارة الالكترونية لطلاب أولي وتانية ثانوي وتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الالكتروني الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط moe-register.ermis.gov.eg)، وهي ومراجعة المواد «اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل».

ووجهت وزارة التربية والتعليم تعليمات هامة للمدارس بشأن تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب أولي وتانية ثانوي وهي كالتالي:

- الانتهاء من كافة التعديلات اللازمة على بيانات الطلاب، وطاعة التقارير الخاصة مراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة بيانات الطلاب.

- مراجعة وتدقيق جميع البيانات الواردة بالتقارير والتأكد من صحتها، واستيفاء كافة التوقيعات اللازمة، على أن يتم تسليم التقارير النهائية لبيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني الى ادارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية في موعد غايته الخميس الموافق 13 /4 /2023.

- التوجيه لمديري عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه مشددا على المختصين بوضع وادخال الامتحانات «التطوير التكنولوجي - التوجيه»، على المنصة، نحو الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتجهيز ومراجعة وإتاحة الامتحانات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات قبل بداية الامتحانات بأسبوعين، والرجوع للدعم الفني لسرعة تلافي أي ملاحظات.

- التنبيه على المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا بمراجعة البنية التكنولوجية للتأكد من صلاحيتها والرجوع إلى الدعم الفني لسرعة تلافى أي ملاحظات.