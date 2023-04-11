الاحتلال الإسرائيلي يحكم قبضته على الأغوار الشمالية لليوم الرابع على التوالي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إحكام قبضتها العسكرية على منطقة الأغوار الشمالية في الضفة الغربية، لليوم الرابع على التوالي.

وقالت مصادر فلسطينية، إنّ قوات الاحتلال شددت الإجراءات والتعزيزات العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

ويواجه المواطنون الفلسطينيون منذ 4 أيام معاناة حقيقية في الوصول إلى أماكن عملهم، ومزارعهم في الأغوار، بسبب الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على عدة مناطق، خاصة في قرية فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى.