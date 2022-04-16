أخبار المسجد الأقصى والقدس: دعوة عربية للجنة تحقيق دولية في انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي

توالت أخبار المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف، حيث استمرت الإدانات لمحاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المُصلين، وجاءت أحد أحدث الإدانات للاعتداءات الصهيونية من جانب لجنة حقوق الإنسان العربية، التي جرى تشكيلها تحت مظلة الجامعة العربية.

وأدانت لجنة حقوق الإنسان العربية بأشد العبارات ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من انتهاكات في المسجد الأقصى، ودعت لتشكيل لجنة تحقيق دولية من جانب مجلس حقوق الإنسان وسرعة إصدار تقريرها عن هذه الانتهاكات، من أجل ضمان المساءلة والمحاسبة عنها.

أخبار المسجد الأقصى والقدس: دعوة عربية لتحقيق دولي

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، المستشار جابر المري، أن ما شهده المسجد الأقصى أمس من تعدٍ على المصلين، هو امتداد لسلسلة من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإمعان في خرق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام الحق في ممارسة الشعائر الدينية، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وضمن أحدث أخبار المسجد الأقصى والقدس، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بمواقف الدول، ومن بينها الدول العربية، التي عبرت عن إدانتها واستنكارها لـ العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، والمصلين، والمعتكفين فيه، والتي حملت حكومة الاحتلال المسؤولية عن نتائجه الخطيرة على ساحة الصراع وطالبتها بوقفه فورا.

وفي المقابل أعربت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، عن استغرابها من مستوى البيانات التي صدرت عن بعض الخارجيات الأجنبية حول أحداث المسجد الأقصى، واستهجنت مستوى اللغة المستخدمة فيها، معتبرة أنها لم تصل لمستوى الحدث، لاسيما في ضوء الانتهاكات البشعة التي قامت بها قوات الاحتلال بحق الأماكن المقدسة.

الخارجية الفلسطينية: مُصدري البيانات التي لا ترقى للحدث يكيلون بمكيالين

وضمن أحدث أخبار المسجد الأقصى والقدس، أشارت الخارجية الفسطينية إلى أن مصدري تلك البيانات التي لا ترقى لمستوى الحدث، لا زالوا يتبعون الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير في التعامل مع الموضوع الفلسطيني مقارنة بما نقرأه يوميا من تصريحات وبيانات عن مواقفهم تجاه أوضاع عالمية أخرى تحدث في قارة ليست ببعيدة عنا، وذلك في إشارة واضحة لما يحدث في أوكرانيا.