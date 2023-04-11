مسلسل ضرب نار الحلقة 20.. زيدان يكتشف رغبة مهرة في عدم الإنجاب منه

بدأت الحلقة 19 من مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز بشكل قوي ومتسارع، وتزداد الأحداث إثارة وتشويق، إذ يكتشف زيدان «ماجد المصري»، تناول مهرة «ياسمين عبدالعزيز» لأدوية منع الحمل من دون علمه، ومحاولة جابر الكوماندا «أحمد العوضي» التهجم على مهرة وزيدان في إحدى الملاهي الليلية لولا تدخل أنور باشا «أحمد بدير» ومنعه عن فعل ذلك.

موعد عرض الحلقة 20

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة 20 من مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار الحلقة 20

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.