ماجدة خيرالله: تحت الوصاية سبق المسلسلات المنافسة بعدة درجات

تتواصل الإشادات بمسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي وإخراج محمد شاكر خضير، بعد عرض الحلقات الأولى، وقالت الناقدة ماجدة خيرالله إن المسلسل سبق المسلسلات المنافسة بعدة درجات على حد تعبيرها، «وهذا رأي غير متعجل علي الإطلاق، بغض النظر عن ما سوف تنتهي إليه الأحداث».

وتابعت ماجدة خيرالله في حديثها على مسلسل تحت الوصاية، في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «العناصر الفنية شديدة التميز بداية من سيناريو خالد وشيرين دياب، تصوير بيشوي روزفلت، الموسيقى التصويرية لـ ليال وطفه، المونتاج، الممثلين نفر نفر، وطبعا المخرج محمد شاكر خضير مايسترو العمل».

تفاصيل مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية، حول «حنان» التي تهرب برفقة أبنائها إلى محافظة دمياط، بعد وفاة زوجها، بعد تعنت أهل زوجها الراحل ضدها وضد أبنائها، وتبدأ في العمل على مركب صيد لتواجه عدد من الأزمات والمخاطر، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، بطولة: منى زكي، ودياب، ورشدي الشامي، ونهى عابدين، ومها نصار، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال وعلي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية

يعرض مسلسل تحت الوصاية حصريا على شبكة قنوات DMC، وتعرض الحلقة الجديدة في تمام الساعة الـ 7:45 مساءً، وتعاد للمرة الأولى في تمام الـ 12:45 بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الـ 2:15 من ظهر اليوم التالي.