مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4.. منى زكي سيدة قوية في عرض البحر 

سيدة أربعينية في أحد بنوك الإسكندرية، تريد أن تكسر أحد شهادات الإيداع، ذلك المشهد هو ما بدأ به مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4، تريد حنان أن تكسر شهادته حتى تأخذ أمواله لتصرف عليهم، وهي لقطة من أحداث ما قبل انتقالها من الإسكندرية إلى دمياط لحياتها الجديدة، لكن البنك رفض كسر الشهادة بدون إذن المجلس الحسبي وهو الآخر طلب توقيع الوصي، تلك المشكلة التي تواجه الكثير من الأمهات، إذ أن القانون ينص على أن طالما الاب متوفي يكون الجد وصي عليهم حتى في وجود الأم.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4 بطولة منى زكي، تتوالى الأحداث والتي بدأت قوية منذ الهروب مع مركب زوجها وحتى نجاح اول رحلة صيد لـ«حنان» التي تمسكت بحق طفليها وقررت أن الهروب وأخذ حق ابنائها غصبا من أهل زوجها هو حلها الوحيد، بعدما رفض البنك أن يكسر شهادة ابنها لأن الوصي عليه هو جده وليس لها الحق بدون علم الجد.

وف بداية الحلقة الرابعة قررت شقيقتها ترك زوجها والذهاب إلى اختها «حنان»، الأمر الذي أثار غضب زوجها بسبب عدم معرفته طريق زوجته وعصبيتها وتحذيره لها لأن «حنان» مطلوبة في جناية وهذا سوف يلحق الأذى بها، لكنه في النهاية يرضخ لطلبها.

منى زكي تواجه تقرب أحد الصيادين منها بقوة

على المركب كانت «حنان»، خلال أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة4، في عرض البحر وحدها مع الصيادين، لكن أحدهم تسلل إليها وهي تسوق المركب وتحاول بكل الطرق أن تصده بسبب محاولة التقرب منها وتنجح في النهاية في إنهاء خطته.

تعود الأحداث إلى البطل الصغير «ياسين» مع شقيقته التي تبكي عندما يتركها أخيها ويذهب إلى الباب، إذ أن صاحب المنزل ذهب ليسأل عنها، وفي الإسكندرية تحاول شقيقة حنان الذهاب إليها وتؤكد عليها حنان بأن تركز في طريقها وان لا يراها احد ،لكن رجال صالح تتبعوها بدون أن تراهم، أما حنان، فبعدما انتهت من الحديث إلى شقيقتها والاطمئنان على ابنها طلبت منهم الصيد مرة أخرى لكنهم رفضوا لأنها سيدة وليست رجل، أما عن ربيع أحد الصيادين فقد غضب من طريقة عملها وقرر أن يترك عمل المركب، لكنه في النهاية قرر أن يساعدها، أما شقيقة «حنان» فقد رآها «صالح» وتبعها حيث وجود اختها.