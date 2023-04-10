ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4.. منى زكي تنجح في الهروب من شقيق

ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4، يسلط الضوء على قانون الوصاية الذي منع «حنان» التي تقوم بدورها منى زكي، ثم تتوالى الأحداث وتنتقل إلى المركب التي تصد تقرب أحد الصيادين إليها عندما فاق قبل بقية المتواجدين، وبعد نجاحها في ابعاده عنها تنجح في العودة إلى أطفالها وكذلك تكشف مراقبة شقيق زوجها لشقيقتها.

ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4

أحداث كثيرة أهمها قانون الوصاية والقدرة على الهروب عرضها ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4، التي تسببت في هروب منى زكي «حنان» من بلدها الإسكندرية حتى دمياط لأن ذلك القانون تسبب في تحكم أهل زوجها بهم، كذلك استحلوا حق أولاد أخيهم بالمركب لكنها لم تستسلم وقررت الهروب بها، كذلك مشاهد «ياسين» مع شقيقته ورفض تجار الجملة شراء الجمبري الذي اصطادته خلال رحلتها، على الرغم من عدم الاستسلام والنجاح في صيد كمية كبيرة، لكن لكونها انثى وتبيع مع الصياد عم ربيع وحدها رفضوا، ولأنهم كذلك قرروا أن يأخذوا نسبة كبيرة من أموال الصيد لهم.

«صالح» يراقب شقيقة «حنان» وتهرب منه بمساعدة اختها

خلال ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4، تحاول «سناء» شقيقة «حنان» السفر إليها لكن زوجها علم بحقيقة دعمها لأختها، وأنها ترى أن ما فعلته «حنان» أو منى زكي هو الصواب وفي صالح أبنائها، وعلى الرغم من اعتراضه ورفضه خوفا على زوجته وافق أخيرا على سفرها.

أما «صالح» الذي نشر رجاله لتتبع عودة أرملة شقيقه وكذلك الميناء لمراقبة عودة المركب، فقد علم بسفر «سناء» شقيقة زوجة أخيه لها وقرر مراقبتها لكنها استطاعت بمساعدة اختها أن تعرف بوجوده على متن القطار، والنزول في محطة غير محطة قطار دمياط وتشتيت مساره، ثم العودة إلى اختها مرة أخرى.

وفي محطة قطار دمياط خلال أحداث مسلسل تحت الوصاية، وصلت «سناء» إلى شقيقتها واطفالها الذين اشتاقوا إليها وهي كذلك، حاولت منى زكي الاطمئنان على أختها، والتي تحاول الإنجاب لذلك السبب تعاني من الاضطرابات النفسية والحالة المزاجية السيئة لكن زوجها يتقبل كل ذلك ويحتويها، ثم يأتي صاحب الشقة ويقوم بطرد «حنان» واولادها وشقيقتها منها في وقت متأخر وتعود منى زكي للبحث عن مأوى لها مرة أخرى.