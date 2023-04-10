مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3.. نصائح «ياسين» سبب نجاح رحلة الصيد

بدأ مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3 بسيدة ترأس مركب صيد لأول مرة في حياتها، وهي منى زكي التي تجسد دور «حنان» وسط مجموعة من الرجال، منهم العجوز الذي لم يجد عملًا فأشفقت عليه ومنهم سيئي الخُلق الذين لم تجد بديلا لهم في المدينة، وخلال الحلقة التي اختلفت أحداثها بين رحلة الصيد التي واجهت فيها منى زكي صعوبة وسخرية من قدراتها وكذلك لقطات مختلفة في حياة شقيق زوجها الذي يسمى «صالح» والذي يريد إعادة المركب التي هي حق أولاد أخيه ويتوقف زفافه عليها، وكذلك «ياسين» الطفل الذي يؤدي مهمة والدته من رعاية شقيقته على أكمل وجه في غيابها.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3 ورحلة الصيد الأولى لمنى زكي

خلال أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3، ذهبت «حنان» دون أن ترتاح من سفرها إلى عرض البحر لصيد الجمبري بعد قضاء ليلة طويلة تعمل على تغيير ملامح مركب زوجها، ويراها الصيادون حتى قرروا مساعدتها ضعيفة، كذلك الحديث عنها بشكل سيئ إلا أنّها تغاضت عن حديثهم عليها حتى تفكيرهم فيها بشكل بذيئ، وعملت بنصيحة ابنها «ياسين» الذي قال لها: «بابا كان ديما يقولي الصياد الشاطر هو اللي يعرف إمتى يشد وإمتى يسمع شتيمته ويسكت»،وهو ما تنفذه والدته وتنجح فيه بالفعل.

«ياسين» وحيد مع شقيقته وعمه يبحث عنهم

في الجانب الآخر من مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3، كانت منى زكي دائما ما تطمئن على أبنائها، وتنتهز كل فرصة متاحة لتحدثهم هاتفيا، أما «ياسين» الذي يعتبر طفلا لكنه قام بمسؤولية أخته كاملة، يعد لها الرضعات إليها، يضمها إليه ويلعب معها، ويغني لها أثناء، كي تعتاد على وجودها في منزل غريب دون والدتهم معهم.

أما «صالح» الذي يقوم بدوره الفنان دياب فهو الآخر يبحث عن زوجة شقيقه، محاولا استعادة المركب بكل الطرق، إذ يعتمد زواجه على المركب، كما أنّ الكثير من المسؤوليات تعتمد على تلك المركب، فهي سبيل رزقه وعمله الوحيد في الإسكندرية ويريد أن يسدد ديون زفافه ويصرف على منزله الجديد منها.