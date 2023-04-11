يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية، الذي يعرض ضمن مجموعة مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان، وتقوم فيه منى زكي بدور الأرملة التي تبحث عن حق أولادها، ومع توالي الأحداث عندما اقتراب شقيق زوجها من معرفة مكانها، استطاعت بحيلة ذكية الهرب منه.

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية

تتوالى الحلقات وتظهر أقوى من سابقتها، ويستمر شقاء الأرملة الأربعينية، إذ يطمع بها أحد الصيادين ويحاول التقرب منها، لذلك يهتم الكثيرون بمعرفة القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ودياب والطفل عمر شريف، ويتم عرض المسلسل المكون من 15 حلقة في النصف الثاني من رمضان، والقنوات الناقلة له فقط شبكة «DMc» و«DMC دراما»، وكذلك على منصة «watch it».

تردد القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصایة

أما عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية، الذي يقدم قصة جديدة لأرملة تبحث عن حق أطفالها بعد موت زوجها، هو تردد شبكة «DMc»، وجاء كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ومعها نخبة من الممثلين الكبار والوجوه الشابة منهم الفنان دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

قصة مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث قصة مسلسل تحت الوصاية بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية، عن أرملة قررت كسر خوفها من أسرة زوجها الذين أخذوا حق أبنائها غصبا، وأخذت مركب زوجها وسافرت بها بعيدا، ثم غيرت هويتها وكذلك معالم المركب خوفا من العودة إليهم مرة أخرى.