وزير الشباب ومحافظ القاهرة يشهدان ختام دورة الأحياء المطورة الخميس المقبل

يشهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ختام النسخة الثانية للدورة الرمضانية للأحياء المطورة «معًا- الأسمرات»، مساء الخميس المقبل، تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة» فى احتفالية فنية رياضية منوعة.

وتبدأ الاحتفالية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الخميس، بمركز شباب مدينة بدر في الكيلو 46 على طريق مصر السويس الصحراوي، ما يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين في المدن البديلة للمناطق غير الآمنة، وكل مشروعات الإسكان البديل.