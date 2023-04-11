31 غطاسا يواصلون البحث عن جثمان غريق شاطئ النخيل بالإسكندرية لليوم الثالث

واصلت قوات الإنقاذ النهري وفريق «غواصين الخير»، لليوم الثالث على التوالي، عمليات البحث عن غريق شاطئ النخيل بالإسكندرية، والذي لقي مصرعه منذ أمس الأول.

وغرق الشاب رغم غلق الشاطئ، حيث تسلل إليه مستغلا تحسن حالة الطقس التي طرأت على الإسكندرية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي ترتب عليه غرقه، ويبحث عنه 31 غطاسا من «غواصين الخير» خلال يومين دون جدوى.

غرق شاب

وتلقت قوات الإنقاذ النهري وفريق «غواصين الخير»، إخطارا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى أحمد عمر شحاتة، 16 سنة، من منطقة العامرية غرب الإسكندرية، حيث لقى غرقه عند الحاجز الثالث من شاطىء النخيل، عقب نزوله المياه صباح يوم السبت.

وبدأت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين تكثيف البحث عن الجثمان، أملا في انتشاله سريعا، إلا أن سوء الأحوال الجوية حال دون العثور عليه سريعا.

رحلة البحث عن غريق شاطئ النخيل

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير» المتطوعين فى الإسكندرية، أنه فور تلقيه دعوة، تم إبلاغ كل الغواصين بسرعة الوصول إلى مكان الغرق في شاطئ النخيل أحد أخطر شواطئ غرب الإسكندرية، أملا في انتشال جثمان الشاب سريعا، إلا أنه بسبب ارتفاع الأمواج لم يعثر عليه.

واضاف «المالحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجرى البحث عن الشاب اليوم، مشيرا إلى استمرار البحث بشكل يومي من أجل العثور على الجثمان.

تحذير من شاطئ النخيل

وحذر «المالحي» من مخاطر شاطئ النخيل التي جعلته من الشواطئ المغلقة، لذا يجب على المصطافين الالتزام بعدم النزول به، وأن يتم الالتزام بتعليمات الغطاسين على الشواطئ حفاظا على حياتهم، وعدم التسلل لهذا الشاطئ مرة أخرى.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.