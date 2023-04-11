تامر كروان: استوحيت الموسيقى التصويرية لرسالة الإمام من ثقافتي التاريخية

قال تامر كروان صاحب الموسيقى التصويرية بمسلسل رسالة الإمام، إن موسيقى تتر مسلسل رسالة الإمام نابعة من زخيرته الثقافية التاريخية، كونه قارئا جيدا للتاريخ وشخصيات تاريخية عديدة أصبحت جزءا من تكوينه الشخصي، مشيرًا إلى أنه قرأ كثيرًا عن الإمام الشافعي.

الإمام الشافعي سيرته تشعر المصريين بالراحة

وأضاف في حوار مع الإعلامية أنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، أن حياة الإمام الشافعي جزء من تكوين الثقافة المصرية وليس فقط الثقافة الدينية، فالتكوين الثقافي للمصريين شامل العديد من الشخصيات من بينهم الإمام الشافعي، فذكر الإمام الشافعي لدى المصريين يشعرهم بالراحة، ما لا يحدث مع غيره من الشخصيات التاريخية.

مواعيد عرض مسلسل الإمام الشافعي والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC، يوميًا في رمضان في الساعة 6.30 مساءً، على أن تكون الإعادة في الساعة 6.15 صباحًا، تليها الإعادة الثانية في الساعة 11 صباحًا، وتكون مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة «الحياة» في تمام الساعة 10.45 مساءً، على أن يُعاد ثانية في تمام الساعة 9.15 صباحًا، كما يُعرض المسلسل أيضًا على شاشة قناة «CBC» في الساعة 12.15 صباحًا وستكون الإعادة في الساعة 5 صباحًا.

فريق العمل بمسلسل الإمام الشافعي

وكُتب سيناريو ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي تحت إشراف محمد هشام عبية، بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، بمشاركة نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية من بينهم، أروى جودة وسماح السعيد حمزة العيلي وجمال عبد الناصر وخالد أنور ونضال الشافعي، وإخراج الليث حجو.