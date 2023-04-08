مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17.. هل يصل الشافعي إلى الحجة؟

يعرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17 اليوم، تفاصيل جديدة حول حشد ابن الوالي لدخول الفسطاط، بعد نجاحه في تحرير ابنة الأمير من أيدي الأحواف، كما تدور أحداث الحلقة حول عرض الشافعي الذي يجسد دوره الفنان القدير خالد النبوي، الحجة التي توصل إليها من كتاب الله، بعد أن قضى طيلة ليلة يبحث ويتدبر عنها، حتى توصل إليها.

مسلسل رسالة الامام الحلقة 17

ومن المتوقع أن تتناول أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17، حجة الإمام الشافعي التي توصل إليها بعد التفكير الشديد في المسألة، حتى اهتدى إلى الدليل الذي جاء في نهاية الحلقة الماضية، قائلا: «أمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به فى أن إجماع المسلمين لازم إن شاء الله، ومن قال بما تقول جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أُمِر بلزومها، والإجماع بما ليس فيه كتاب أو سنة هو فى مرتبة أقل من السنّة، وليس مثلها ولا داخلا فيها، ولا يسار لشيء غير الكتاب والسنة، وهما موجودان إنما يؤخذ العلم من أعلى».

أحداث مسلسل رسالة الامام الحلقة 17

كما أنه من المتوقع أن تدور أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17 تأزم قصة حب عمرو الذي يجسد دوره الفنان رامز أمير، وهند التي تلعب دورها الفنانة سلمى أبو ضيف، بعد أن واجهت هند خالها برغبتها في عدم الزواج من أخو زوجها، ورغبتها في الزواج من عامل البريد الذي وصفه خالها بالصعلوك، لترد مدافعة عنه بأنه يكسب من الحلال ويعمل في البريد.