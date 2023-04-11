نقيب الفلاحين يتوقّع 25% تراجعا في أسعار الخضروات بعد عيد الفطر

توقّع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، تراجع أسعار الخضروات خلال الأيام المقبلة، خاصة البطاطس، التي بدأ موسم حصادها للعروة الصيفية شرق العوينات وغرب المنيا والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وأضاف نقيب الفلاحين لـ«الوطن»، أنّ تراجع أسعار الخضروات خاصة البطاطس لن يقل عن 25% خلال الأيام القليلة المقبلة، وهناك عدة أسباب وراء تراجع أسعار الخضروات، أولها حصاد العروة الصيفية في البطاطس والطماطم، وارتفاع درجات الحرارة، التي تساهم بشكل وكبير في سرعة تسوية المحاصيل الزراعية، خاصة البطاطس والطماطم.

تراجع الاستهلاك بالتزامن زيادة المعروض

وأكد أبو صدام، أنّ الأسعار ستنخفض بشكل كبير بعد شهر رمضان المبارك، حيث يتراجع الاستهلاك بالتزامن زيادة المعروض فى الأسواق، مؤكدا أنّ الدولة المصرية بذلت جهدا كبير لطرح كميات كبيرة من السلع والمنتجات داخل المجمعات الاستهلاكية.

أسعار الخضروات

وعن أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم، فتراوحت الطماطم بين 4 و6 جنيهات، والبطاطس بين 4 و5.5 جنيه، والكوسة من 4 إلى 8 جنيهات والملوخية بين 10 إلى 14 جنيها كما يتراوح سعر الفول الأخضر بين 5 إلى 8 جنيهات، والبصل بين 9 و15 جنيهًا، بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء بين 14 و17 جنيهًا، بعد أن وصل سعرها إلى 25 جنيهًا والباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات والباذنجان الرومي بين 5 و8 جنيهات.

اسعار الليمون

كما يتراوح سعر الليمون البلدي بين 7 و20 جنيهًا، ويتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيهًا، والفراولة بين 7 و10 جنيهات، والكنتالوب بين 5 إلى 10 جنيهات والموز البلدي بين 5.5 و7.7 جنيه بينما يتراوح سعر عنب مستورد أصفر ما بين 30 إلى 40 جنيهًا.