تعرف على أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة دمياط

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك والذي يتضمن العديد من الطقوس المميزة التي تبدأ بالصلاة والتكبير وتبادل التهانئ والزيارات، وفي هذا الصدد، يهتم المواطنون بمعرفة أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة دمياط.

وتحدد معرفة أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة دمياط للمواطنين، اختيار المسجد أو الساحة الأقرب للمواطنين للصلاة به حيث يتجمع المواطنون للصلاة معا.

أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة دمياط

أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة دمياط حددتها مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط بعدة مساجد كبرى وساحات فضلا عن ساحات مراكز الشباب والنوادي تم تجهيزها جميعا وتنظيفها وتعقميها لاستقبال المواطنين لصلاة عيد الفطر، خاصة أنه سيتم إلقاء خطبة الجمعة يوم العيد، فتم الاستعداد والتجهيز للخطبتين.

خريطة أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة دمياط

وحددت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط أماكن صلاة عيد الفطر 2023، في «ميدان الساعة مسجد دعوة الحق، ومسجد المظلوم ومركز الشباب بعزبة البرج وأرض ملعب كرة القدم بقرية الشيخ ضرغام وملعب كرة القدم بقرية غيط النصارى ومسجد الخليفة بالبصارطة ومسجد النور بأولاد حمام ومسجد النور بشطا ومركز شباب الحرية وإستاد رأس البر ومركز شباب طبل ومسجد الرحمة برأس البر ومسجد الرحمة بالعنانية ومركز شباب عزبة البط ومسجد الهدى النبوى ومسجد الرحمة بالرحامنة، ومركز شباب الطرحة ومركز شباب حجاجة ومركز شباب تفتيش السر ومركز شباب أولاد خلف ومركز شباب كفر المياسرة وملعب الكرة بالسرو ومركز الشباب ميت الخولى ومركز الشباب بشر مساح واستاد دمياط الجديدة والحديقة المركزية بدمياط الجديدة وملعب الكرة بكحيل ومركز شباب كفر البطيخ ومركز شباب كفر سعد ومركز شباب الإسماعيلية مسجد الحديدى بفارسكور».

ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك

وأوضحت مدرية الأوقاف، ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك، أبرزها فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.