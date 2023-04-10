اسعار الخضروات والفاكھة الیوم 10-4-2023 في الأسواق.. مستقرة

حالة من الاستقرار تسود أسعار الخضروات والفاكھة الیوم 10-4-2023 في الأسواق، خصوصًا سوق العبور للجملة وسوق السادس من أكتوبر للجملة، وتراوحت أسعار الفاصوليا الخضراء ما بين 14 إلى 18 جنيهًا، بينما استقرات أسعار الجزر دون عرش بين 2.5 حتى 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات الیوم

ووفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة، فإنّ أسعار الخضروات الیوم تراوحت ما بين 4 إلى 6 جنيهات لكيلو الطماطم، بينما سجلت البطاطس حوالى 4 جنيهات إلى 5.5 ونصف للكيلو، وتراوحت أسعار البصل ما بين 9 جنيها إلى 15 جنيها للكيلو، والكوسة وصل متوسط سعرها إلى 8 جنيهات والباذنجان البلدي تراوحت أسعاره ما بين 7 إلى 13 جنيها لكيلو، والباذنجان الرومي حوالي 4 جنيهات إلى 8 جنيهات للكيلو والباذنجان الأبيض، سجّلت أسعاره ما بين 14 إلى 20 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات والفاكهة

أما أسعار الخضروات والفاكهة، فسجّل سعر البرتقال أبو سرة نحو 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للكيلو، فيما وصل سعر البرتقال البلدى الصيفي 4 جنيهات، واليوسفي تراوحت الأسعار ما بين 8 جنيهات إلى 12 جنيها، والجوافة وصل سعرها إلى 6 جنيهات حتى 12 جنيهًا، والفراولة ما بين 7 إلى 10 جنيهات، والكنتلوب من 5 إلى 10 جنيهات، والخوخ البلدي عريش حوالى 7 إلى 17 جنيها للكيلو، والأناناس يبدأ سعر الكيلو من 50 جنيها.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وشهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، حالة من الاستقرار، وسجل سعر الفلفل البلدي ما بين 10 إلى 15 جنيهًا، بينما وصل سعر الفلفل الصوب للسعر نفسه، والفلفل الحامي تراوحت أسعاره ما بين 13 إلى 19 جنيها، والملوخية بـ14 جنيهًا وخيار الصوب وصلت أسعاره إلى 7 جنيهات حتى 10 جنيهات.